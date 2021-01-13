В среду, 13 января, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, украинская власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы президента США.

Об этом Ермак написал в своем Twitter-аккаунте.

"Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал глава ОП.

Напомним, США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США", ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американского ведомства, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом".

В санкционный список попал депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также еще шесть человек: Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко,

Петр Журавель. Кто эти люди и какие их действия привели к санкциям подробно разбиралась "Страна".