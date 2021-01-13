Сегодня, 13 января, 84-летний Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса Covid-19 препаратом от Pfizer\BioNTech.

Об этом сообщает аргентинская газета Nacion со ссылкой на источники.

В частности отмечается, что в Ватикане эту информацию пока официально не подтвердили.

"После прибытия первых доз вакцины от Pfizer и BioNTech и 84-летний понтифик был одним из первых, кому сделали прививку. Из соображений конфиденциальности фото не было", - добавили в материале.

В свою очередь, вторую дозу вакцины Папа Римский получит через три недели.

Напомним, что ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск должен получить вакцину от коронавируса на этой неделе. К тому же, противодействие вакцине от коронавируса он считает "суицидальным отрицанием".

Также "Страна" писала, что Папа Римский раскритиковал противников масок и карантина. По мнению понтифика, эти люди думают только о себе.