В ДТП на трассе в Ростовской области, в ходе которого перевернулся автобус, который ехал из Москвы в Донецк, двое украинцев получили травмы, а еще двое погибли.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

"По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, в результате ДТП на территории Красносулинского района Ростовской области погибли двое граждан Украины (мужчина и женщина), еще двое украинских гражданок получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в Красносулинскую районную больницу. Им оказывается медицинская помощь", - рассказал Николенко.

Всего, по словам спикера, в автобусе находились 18 человек, из которых 15 - украинцы. Консульство Украины уже проинформировало семьи погибших и пострадавших граждан о трагедии, а с остальными пассажирами находится на связи. На данный момент никто не высказал просьб о предоставлении консульской помощи.

Продолжается выяснение обстоятельств аварии.

Напомним, ДТП произошло в среду, 13 января. По предварительным данным причиной могла стать скользкая дорога или потеря водителем концентрации за рулем.

Также сообщалось, что в феврале прошлого года на трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с 19 пассажирами.