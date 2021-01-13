Источники "Страны" в Зе-команде рассказали об итогах вчерашней встречи советников "Нормандской четвёртки" в Берлине.

Главное о чем говорили - это вопросах по безопасности и в том числе договорённости по достижению абсолютного режима тишины. То есть ещё более жёсткий контроль за соблюдением перемирия. И хотя пока ни к каким конкретным решениям не пришли, но перспективы конкретно по этому направлению просматриваются. Именно поэтому и Банковая, и Козак заявили о "полезности" встречи.

Но глобально прорывов никто не ждёт. В том числе и по геополитическим причинам.

"Нормандский процесс - это целый перечень стран. Сейчас переходный период в США, поэтому, скорее всего, до инаугурации Байдена встречи глав Нормандской четверки ждать не стоит. Еще и Меркель уходит. Слишком много вопросов подвиснет из-за этого", - говорит источник.



Напомним, что вчера, 12 января, в Берлине прошла встреча "нормандской четверки" в формате советников. На встрече присутствовали от Украины - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а от России - заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Также "Страна" сообщала, что Россия изъявила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.