Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий по возвращении в Киев после отпуска в Дубае сегодня вечером ожидает "шоу" с вручением ему подозрения.

Об этом говорится в заявлении Тупицкого, обнародованном на сайте суда.

"Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис Президента стало известно, что вечером, 13 января, после возвращения с семьей в Киев в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", - говорится в сообщении.

От имени Тупицкого в КС заверили, что это является очередной попыткой дискредитации его как судьи и председателя Конституционного суда. Целью действий властей по словам Тупицкого является дестабилизация и блокирование работы суда по рассмотрению "общественно значимых дел, в частности дела о рынке земли".

"Кроме того, Председатель Суда отмечает, что в соответствии с требованиями УПК Украины ему подозрение не вручено. Александр Тупицкий отметил, что порядок осуществления вручения уведомления о подозрении должен произойти исключительно в пределах надлежащей правовой процедуры", - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, 29 октября Государственное бюро расследований вызвало главу КСУ Александра Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Но Тупицкий не пришел на допрос.

24 декабря, его вызвали в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. По данным "Страны", в документе были упомянуты статьи 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК.

Уже 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого на два месяца. Затем глава государства подписал соответствующий указ.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

Уже после Нового года председателя КС заметили на отдыхе в Дубае на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, стоимость которой, по информации СМИ, составляет более 300 тысяч гривен в сутки. Однако позже Конституционный суд выступил с заявлением, которым уточнил, что за весь отдых с семьей Тупицкий заплатил почти 250 тысяч гривен, что почти в полтора раза меньше, чем его зарплата за декабрь.