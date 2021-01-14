14 января на народном календаре Васильев день. До календарной реформы он совпадал с началом нового года. Сейчас это Старый Новый год.

Василий Кесарийский - святитель, который жил в 4 веке. Он прославился как богослов и автор множества проповедей.

В народе святого Василия называли Василий Свинятник, поскольку он считался покровителем свиней.

В этот день было принято подавать на стол блюда из свинины - окорока, жареного поросенка. Вообще считалось, что, если в этот день стол будет богатым, то и весь год пройдет сытно.

Василев день был "экватором" Святок. С Рождества и до 14 января отмечали "святые вечера", а до Крещения 19 января - "страшные".

В этот день девушки гадали о замужестве. Они верили, что ворожба будет точной. Также загадывали желания и надеялись, что они обязательно сбудутся.

Хорошей приметой в этот день было иметь денежный запас в доме. А вот в долг не давали, чтобы не раздать свой достаток.

Еще один важный обряд - посевание. Рано утром мужчины и мальчики засевали свои дома, дома своих родственников и соседей зерном, желая хорошего урожая и благополучия на год. Зерна не выметали до заката, а посевальщиков одаривали угощениями.

Важно было, чтобы первым в дом в этот день зашел мужчина.

Существовали и погодные приметы Васильева дня. Снег или сильный мороз предвещали плодородный год. Звездное небо - урожай ягод, вьюга - орехов. Теплая погода - к дождливому лету.