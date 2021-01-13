В чате фракции "Слуга народа" депутаты бурно обсуждают тарифы и высказывают общее недовольство нынешними действиями Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил корреспондент "Страны" со ссылкой на слова источника во фракции.

"В чате сейчас пишут все, очень много сообщений на тему тарифов. Все недовольны действиями правительства, а у нас, как вы знаете, нечасто такое единство. Мало того, что вчера на этом совещании представители Кабмина выглядели очень глупо, так они и сегодня продолжили себя также вести. Выглядит как "Лебедь, щука и рак".

Коболев тот вообще считает, что мы дураки - а он у нас суперменеджер. Против Витренко все высказываются даже не радикально, а агрессивно, за него никто не проголосует.

Депутаты высказались уже и о цене на газ от Шмыгаля на уровне 6,99. Им сказали, что здесь дурных нет. Мы прекрасно понимаем, что 6,99 - это семь, а не шесть. Депутаты против и требуют снижения тарифов. Есть даже договоренность среди депутатов, что если до первого февраля не будет ничего сделано, будем собирать подписные письма насчёт отставки всего Кабмина", - заявил источник.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ. Кабмин намерен зафиксировать цены на газ на уровне 6,99 грн, которая и так является нижним порогом стоимости на украинском рынке. При этом в Офисе президента заявляют, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%, но на деле снижение цены будет меньше, а для тех, кто сейчас платит 6,99 и вовсе ничего не изменится.

Стоимость газа в Украине, из-за перехода на рыночные цены, что является одним из ключевых условий МВФ, начала расти в прошлом году. В начале 2021 года страну охватили тарифные протесты. К чему они могут привести подробно анализировала "Страна".