Сегодня, 13 января, в США Капитолий, где сейчас Конгресс начинает рассматривать импичмент Трампу, охраняют сотни бойцов Нацгвардии США.

Соответствующее фото публикуют пользователи в социальных сетях.

Усиление охраны в Капитолии связано с недавними событиями в США, когда сторонники действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его.

На снимках видно, что сотни бойцов Нацгвардии США лежат на полу в здании Конгресса. Некоторые из них спят, другие пользуются своими гаджетами, лежа на верхней части своей военной формы.

В данный момент, по данным Fox News, палата представителей США начала обсуждения резолюции, чтобы объявить второй импичмент действующему президенту Дональду Трампу после нападения на Капитолий на прошлой неделе.

Примерно в полдень по Вашингтонскому времени состоятся два процедурных голосования. После обеда запланированы еще два часа дебатов, после чего должно состояться голосование за резолюцию об импичменте.

Скорее всего, резолюция будет принята, потому что демократы имеют большинство в Палате представителей и Трамп станет первым в истории президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент дважды.

Отметим, что даже если Трампу объявят импичмент сегодня, он останется на своем посту и, вероятно, завершит свой срок 20 января, потому что для окончательного отстранения нужен еще вердикт 2/3 членов верхней палаты - Сената. Но там почти половина сенаторов республиканцы.





В Капитолии собрали сотни бойцов Нацгвардии США, которые ждут возможное начало протестов.



Напомним, что 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Там в этот момент должна была быть утверждена победа избранного главы государства, демократа Джо Байдена. В результате инцидента погибли 4 демонстранта и один полицейский. Еще один правоохранитель покончил с собой, однако неизвестно, связано ли это со штурмом здания Конгресса. Уже 7 января сенаторы и члены палаты представителей утвердили победу Байдена на президентских выборах.

Позже сообщалось, что в США нашли застреленным участника штурма Капитолия, который заглянул в ноутбук Пелоси. Медэксперты определили причину смерти как самоубийство.

Также сенаторов предупредили, что сторонники Трампа хотят взять Капитолий штурмом в день инаугурации Байдена. Ряд членов Конгресса призывают американцев не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности. К охране правопорядка в Вашингтоне в день инаугурации Байдена будут привлечены не менее 15 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.