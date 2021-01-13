В 2020 году Украина попала в ТОП самых несчастливых стран мира. За год индекс счастья в стране резко упал с 33% до 14%.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

По результатам опроса, Украина заняла 38 место из 42 (или пятое с конца) в рейтинге, оказавшись менее счастливой чем Ирак и Россия. При этом страна опередила по этому индексу Армению, Гонконг, Гану и Северную Македонию.

Всего по данным социологов 54% респондентов стран ответили, что считают себя счастливыми и только 14% утверждают, что они несчастны. 31% респондентов заявил, что не причисляют себя ни к той, ни к другой категории людей. Средний индекс счастья в мире составляет 40%, на 26% выше, чем в Украине.

Количество счастливых украинцев (49%) все же больше, чем количество несчастливых (35%). За год количество счастливых практически не изменилось. Ни счастливыми, ни несчастными себя признали 14% украинцев. По данным социологом, падение индекса счастья произошло из-за роста количества несчастливых.

Эксперты наблюдают резкое падение индекса счастья в нашей стране - с 33% в 2019 году до 14% в 2020. Тем не менее, этот показатель все еще выше, чем в 2018 году, когда он составлял всего 8%.

Кроме того результаты опроса также показывают, что люди более оптимистично настроены относительно 2021 года. Более 43% считают, что следующие 12 месяцев будут лучше предыдущих, 24% - что будут хуже и 26% - такими же. 37% украинцев считают, что 2021 будет лучшим, чем предыдущий.

Международный опрос конечного года Gallup International (EoY) проводится по инициативе доктора Джорджа Галлапа с 1977 года. Опрос проведен в начале декабря 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются Киевом - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Ранее социологи пришли к выводу, что более чем у половины населения Украины за минувший год ухудшилось экономическое положение. Об улучшении своего финансового положения в основном заявляли жители областных центров Украины младше сорока лет.

Как мы писали ранее, согласно соцопросу 71% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.