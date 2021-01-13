Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов поручение о том, чтобы украинцам, которые используют для отопления электроэнергию, предоставили субсидию.

об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду, 13 января.

"Учитывая то, что с 1 января был установлен единый тариф на электроэнергию, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления своих домов", - сказал премьер-министр.

Также он отметил, что в январе, по причине повышения тарифов, вырастут и размеры субсидий. На данный момент субсидии в Украине получают 3,1 млн домохозяйств. Средний их размер составляет 1600 гривен.

Напомним, постановлением №15 от 6 января 2021 года НКРЭКУ отменил ночной тариф и другие льготы на электроэнергию.Также "Страна" подробно анализировала рост тарифа на электроэнергию с 1 января.