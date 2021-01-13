Российский артист Дмитрий Гусев найден мертвым в своей машине неподалеку от съемочной площадки в Москве. Об этом пишут российские СМИ.

По предварительным данным, у него остановилось сердце. Сейчас на месте происшествия работают следователи и медики. Выясняют точные обстоятельства случившегося.

Дмитрию Гусеву в феврале исполнилось бы 46 лет. Он известен по ролям в сериалах "Метод", "Глухарь" и "Склифосовский".

"Все произошло на 1-й Курьяновской улице, в районе Печатники. "Шевроле Лачетти" Гусева остановилась на парковке. А потом дорожные рабочие заметили, что машина почему-то газует, но стоит на месте. Подбежали - внутри увидели человека без сознания. Вероятно, нога попала на педаль газа после того как актер потерял сознание. Они же вызвали скорую и полицию", - говорится в сообщении.

Умершего артиста из машины извлекали с помощью МЧС - разбив стекла.

Напомним, накануне, в Москве на 58 году жизни, скоропостижно скончался популярный актер театра и кино Денис Карасев, известный по сериалу "Дальнобойщики" и фильму "Мы из будущего". Артисту стало плохо в его московской квартире и прибывшие по вызову врачи ничем не смогли ему помочь. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность.

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