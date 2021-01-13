В среду, 13 января, доктор Комаровский назвал причины, из-за которых нужно срочно обратиться к врачу при боли в животе.

Об этом он сообщает на своей странице в Instagram.

По словам доктора, вам срочно нужен врач, если:

боль локализуется в правой подвздошной области (внизу живота справа);

имеются следы крови в кале или рвотных массах;

имеются любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, болезненность);

боль в животе сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью;

у боли в животе добавляется понос и повышенная температура тела;

помимо боли в животе, у вас сонливость или сыпь.

В частности, доктор уточнил, что у детей боль в животе чаще всего связана с повышенным газообразованием, спазмом кишечника или несвоевременной дефекацией.

К тому же, неопасные боли локализуются в центре живота, в области вокруг пупка, и не требуют обращения к медикам. Если же у ребенка болит живот в любой другой области, Комаровский порекомендовал привести ребенка на осмотр к врачу.



Напомним, что Доктор Комаровский объяснил влияние противовоспалительных лекарств на Covid-19. По его словам, нестероидные противовоспалительные средства не помогают человеку легче перенести коронавирус.

Также "Страна" сообщала, что Евгений Комаровский рассказал о применении антибиотиков при пневмонии. Также он развеял несколько мифов о пневмонии и ее лечении.