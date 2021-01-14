Американское консервативное издание The National Interest выпустило статью под заголовком "Джо Байден и украинский вызов".

"Страна" публикует пересказ этого материала.

В нем политический обозреватель Николай Петро пошагово описывает свое видение, почему "Слуга народа" продолжает терять рейтинг, а "Оппозиционная платформа - За жизнь" возглавила симпатии украинцев.

Издание пишет, что Зеленский повторяет ошибки Порошенко с украинизацией и продолжает раскалывать страну, что является обманом избирателей и вызывает их отток.

Но в этом автор издания обвиняет политику США, которые поставили на антироссийские силы в Украине и задвинули на периферию миллионы украинцев, которые не хотят воевать с РФ, говорят по-русски и принадлежат к русской культуре.

А, учитывая плачевные результаты прозападных "реформ", в Украине в целом растет недовольство внешним управлением, которое уже открыто проявляют многие политики и СМИ.

Поэтому, уверен автора, "рок-н-ролла" между Украиной и США, на который рассчитывает Киев, не случится после вступления Байдена в должность.

"Страна" разобрала материал издания подробнее.

"Байден в ловушке с Украиной"

Начинается публикация с вывода: избранный президент Джо Байден оказался в ловушке из-за украинского вопроса. Автор указывает, что политик не может отказаться от своей нынешней политики в отношении Украины, не создавая видимости, что предлагает России незаслуженную победу.

При этом он не может ее продолжать, поскольку усилит внутренние разногласия, которые вызывают разочарование и гнев населения самой Украины.

Автор рассказывает о последнем украинском соцопросе, где "Оппозиционная платформа - За жизнь" стала самой популярной политической партией в стране. Обозреватель издания пишет, что политсила Бойко-Медведчука обошла "Слугу народа" Зеленского и "Европейскую солидарность" Порошенко.

Американское СМИ указывает, что такие повороты не редкость для Украины. Тем не менее падение рейтинга Зеленского все же слишком стремительное. Что резко диссонирует с тем, что его партия имеет беспрецедентное большинство в парламенте.

При этом "Владимир Зеленский располагал всеми инструментами власти в свою пользу, включая поддержку Запада, который под бдительным присмотром послов G7 в Украине давал советы его неопытной команде, кого следует нанять и какую политику следует проводить".

Автор рассуждает: "В конце концов, казалось, все звезды сошлись для реализации стремительной прозападной стратегии, которую сторонники Зеленского даже назвали "турбо-режимом". Что, возможно, пошло не так? Оказывается, довольно многое".

Первой причиной политического краха партии "Слуга народа" американское СМИ называет "сочетание редкой политической некомпетентности и кажущееся подчинение интересам Запада". Автор напоминает: президент Виктор Ющенко, еще один любимец Запада, также вступил в должность на волне популярности и энтузиазма, а покинул его четыре года спустя с рейтингом популярности менее 6%.

Вторая причина - после долгой карьеры в индустрии развлечений Зеленский столкнулся с политикой.

"Поэтому его политическая неопытность была ожидаемой. И поэтому в первые полгода его пребывания у власти избиратели простили его", - считает журналист. По его мнению, украинцы стали испытывать отвращение к профессиональным политикам и сделали ставку на симпатичного обывателя - такого, каким Зеленский был в сериале "Слуга народа".

"Сеющая раскол культурная политика"

"Но вместо того, чтобы учиться на своих первоначальных ошибках, Зеленский решил удвоить их. Он менял министров кабинета, как будто они вышли из моды. И продолжал ту же сеющую раскол культурную политику, которая привела к разочарованию населения в его предшественнике", - пишет СМИ.

В качестве последнего примера указываются новые штрафы, которые начнутся 16 января 2021 года в рамках тотальной украинизации сферы услуг в стране. Указывается, что продавец не сможет начать разговор с клиентом на любом языке, кроме украинского, в любом коммерческом или общественном качестве. После этого стороны могут перейти на другой язык, если обе они на это согласны.

"Это любопытное нововведение неизбежно вызовет дальнейшие раздоры в стране, где примерно треть населения предпочитает говорить по-русски. А большинство населения считает, что правительственные ограничения на выбор языка являются нарушением прав человека", - уверен автор.

Журналист считает, что такая политика и оттолкнула электорат, который и привел его к власти - русскоязычных жителей юга и востока Украины: "Они проголосовали за Зеленского, потому что он пообещал положить конец попыткам Порошенко навязать остальной части страны особый язык, культуру и историю галицкой Западной Украины".

Однако влияние западных советников в украинской политике обернулось для украинского правительства больше позором, чем выгодой.

"Хотя на "внешнее управление" намекали в течение многих лет, растущее число инцидентов, в которые послы G7 вмешивались, чтобы изменить политику и назначения в правительстве, привело к потере украинского суверенитета. А тема Украины с точки зрения политики будет горячей и в 2021 году".

5 скандалов с внешним управлением

После описания украинской повестки автор перешел к напоминанию о том, как Джо Байден в должности вице-президента оказывал влияние на Украину.

"Джо Байден давил на президента Порошенко с целью увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Более свежие примеры включают (автор перечисляет):

Журналист считает, что такое очевидное подчинение Украины Западу начало вызывать инакомыслие даже на самых высоких уровнях власти - после того, как заместитель главы администрации президента Олег Татаров публично выступил с критикой "внешней администрации", ему внезапно было предъявлено обвинение, его отстранили от должности.

Американское СМИ считает, что стратегия Зеленского по прекращению этой политической спирали, похоже, состоит в том, чтобы дождаться, когда Байден станет президентом. И чтобы тогда, как выразился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, США и Украина могли начать "рок-н-ролл" вместе.

"Это показывает очень наивное понимание американской внешней политики. Двухпартийная поддержка Конгресса практически всего антироссийского может считаться само собой разумеющейся. Но это очень далеко от того, чтобы Конгресс США фактически продвигал интересы Украины. В нынешнем настроении Штатов зализывать раны новая администрация Байдена не может позволить себе увеличить иностранную помощь какой-либо стране или даже подтолкнуть Украину к другим союзникам в распространении вакцин против коронавируса", - считает автор The National Interest.

Журналист напоминает: кроме того, учитывая широко разрекламированную причастность семьи Байдена к Украине, он не может позволить себе, чтобы его считали излишне дружелюбным с политическим руководством в Киеве. Иначе республиканцы и критикующие СМИ набросятся на него в доказательство своей правоты о том, что Байдена заключал там "гнусные сделки".

"Передать управление Донбассу"

Таким образом, разработка эффективной политики в Украине будет сложной задачей для новой администрации. Поэтому на первых порах она, вероятно, будет придерживаться подхода, изложенного самим Байденом в своем обращении к украинскому парламенту 9 декабря 2015 года.

В этой речи слова "я никогда не говорю другому мужчине, другой нации или другой женщине, что в их интересах", Байден дал понять украинской власти, что она должна:

отложить свои "узкие разногласия",

объявить амнистию и "передать управление" Донбассу,

внести поправки в свою Конституцию,

включив в нее судебную реформу и децентрализацию (в качестве примера приведя американский федерализм),

провести капитальный ремонт судебной системы и Генеральной прокуратуры,

принять бюджеты, которые "соответствуют обязательствам перед МВФ".

Все это отличные инициативы, основанные на здравом смысле, которые нынешнее украинское правительство не может реализовать, пишет американское СМИ.

"Само упоминание конституционных реформ, намекающих на федерализм, является табу в украинской политике. Что касается Минских соглашений, несколько украинских официальных лиц и высокопоставленных участников переговоров откровенно признали, что никогда не намеревались выполнять их в том виде, в каком они были написаны. Между тем Зеленский и его советники намекнули на существование нераскрытого плана Б, который, похоже, предполагает своего рода блицкриг украинской армии против Донбасса", - предполагает автор.

Журналист напоминает: Байден в своей речи к украинскому парламенту говорил о "всепроникающем яде кумовства, коррупции и клептократии", который с тех пор вырос.

Пора признать, что политика США в регионе провалилась, пишет американское СМИ. Во-первых, потому что это основано на предположении, что существует "единая Украина". Тогда как на самом деле, как обнаружил Евгений Лапин из Института гражданского общества Украины, исторические воспоминания восточных и западных украинцев по-прежнему диаметрально противоположны.

В результате, как только одна часть украинского общества соглашается по определенным темам, которые ее объединяют, она сразу же оказывается в конфронтации с другой частью. Даже новогодние праздники разделены по регионам и политическим предпочтениям. В пример приводится Рождество - что его празднование навязывается 25 декабря, когда как три четверти украинцев отмечают его 7 января.

Выступление Джо Байдена в Раде в 2015 году. Полная версия с переводом

"Западные аналитики преуменьшают эти различия. Что и привело ко второй причине провалу политики Соединенных Штатов - предположению, что война с Россией сгладит все внутренние разногласия. Это действительно изменило мнения, о чем свидетельствует сокращение числа украинцев, питающих положительные чувства к России - с 80% ранее до 40% сегодня, но не до такой степени, когда разрушаются многовековые исторические, религиозные и культурные связи с Россией", - высказывает свое мнение обозреватель The National Interest.

В подтверждение этому автор приводит отчеты от Google и YouTube. Напомним, подсчеты поисков на этих двух платформах по итогам 2020 года показали, что украинцы по-прежнему ищут, в основном, на русском языке и их интересует культурный контент из России. Более того, в минувшем году эта тенденция усилилась.

Далее автор напоминает о сложностях в украинской экономике, потерей населения, украинских сезонных трудовых мигрантах, колоссальные суммы, которые Украина обязана платить по внешним долгам.

"Именно эти суровые реалии привели к возрождению пророссийских партий на Украине. Несмотря на всю поддержку, которую Запад оказал тем в Украине, кто выступает против улучшения отношений с Россией. Теперь в результате Запад оказался в ловушке. Он не может отказаться от своей нынешней политики в отношении Украины, не создавая видимости, что предлагает России незаслуженную победу. Но он также не может продолжать свою нынешнюю политику, потому что это усиливает внутренние разногласия", - пишет автор.

По его мнению, эта загадка еще больше усугубляется тем фактом, что возвращение частей Донбасса обратно в состав Украины приведет к дальнейшему сдвигу политических симпатий в сторону улучшения отношений с Россией, тем более, если Крым вернется в состав Украины.

"В этой запутанной ситуации для США может иметь смысл отступить и избежать соблазна принять чью-либо сторону в политических, культурных и религиозных дебатах для получения временного преимущества во внешней политике. Именно такой подход посоветовал Джордж Кеннан по отношению к России после ее освобождения от коммунизма. "Пусть они решают свои внутренние проблемы по-своему, - писал Кеннан, - Потому что пути, которыми люди продвигаются к достоинству и просвещению в правительстве, - это вещи, которые составляют самые глубокие и самые сокровенные процессы национальной жизни. Для иностранцев нет ничего менее понятного", - пишется в статье.

Сторонники западного вмешательства в дела Украины, вероятно, возразят, так как игровое поле будет полностью освобождено от России.

"Я же надеюсь, что Украина - это больше, чем просто игровое поле для иностранных интересов, и полагаю, что пора довериться здравому смыслу всех украинцев, включая тех, кто считает свое русское культурное наследие полностью совместимым с украинской гражданской идентичностью. Отношение к последним как к потенциальным предателям, "пятой колонне" может только подорвать их чувство привязанности к Украине до такой степени, что никакой поддержки Запада будет недостаточно для его восстановления", - заключил политический обозреватель The National Interest.