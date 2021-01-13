Правительство после тарифных бунтов по всей стране решило снизить цены на газ.

Вопрос - зачем их повышали - отдельный. Но факт налицо - сначала власти хотели задрать тариф с Нового года, после чего, испугавшись реакции, повернули процесс вспять.

Правда, не до конца: новую цену зафиксировали на уровне нижней границы той стоимости, которая начинала действовать с января. Хотя звучали предложения понизить еще сильнее. Но их отвергли.

То есть по факту цена все равно осталась повышенной в сравнении с декабрем. А если сравнивать с летом, кода цена еще была фиксирована, то нынешние 6,99 это в 2,5 раза больше.

А ее фиксация на время карантина (а он, судя по всему, будет длиться долго) может привести к тому, что украинцы будут переплачивать за газ, когда его стоимость летом пойдет вниз.

"Страна" разбиралась, как именно поменяются цены на газ.

Что принял сегодня Кабмин

Кабинет министров сегодня до конца отопительного сезона ввел госрегулирование цены на газ. И зафиксировал ее на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Правительство и Офис президента заявили, что речь о скидке в 30% от нынешних цен. Однако это не так.

В январе у поставщиков газа действовали цены в диапазоне 6,9 - 10,8 гривен. Если брать средневзвешенный показатель в районе девяти гривен, то цена упала примерно на 22% - для тех, кто покупал по средней и высокой цене. А кто брал газ по нижней планке стоимости - для них вообще ничего не изменилось. В том числе мало изменится ситуация для тех, кто покупает газу у НАК "Нефтегаза" (его цена 7,22).

При этом нижняя граница январской цены все равно оказалась выше нижней границы цены декабря.

Интересно, что еще вчера и.о. министра энергетики Юрий Витренко говорил о планах установить цену на уровне 5,35 - что на 44% ниже средней январской стоимости.

Но, видимо, решили в последний момент "прикрутить" щедрость. Почему?

Три веселых буквы - ПСО

Тут нужно вспомнить, почему вообще так выросли цены на газ. Которые еще летом были на уровне трех гривен за кубометр (а если точнее, то 2,88).

Дело в том, что в июне Кабмин отменил скидку "поставщика со специальными обязательствами" - ПСО и отпустил цены в свободное рыночное плавание. И с августа стоимость газа взлетела сразу до уровня 4,5 грн.

И дальше она росла по мере похолодания и роста газовых цен на мировом рынке. Дойдя в декабре до 6,25-9 гривен. А в январе - до 10 гривен и выше в отдельных регионах, установив исторический рекорд для Украины.

"Страна" уже рассказывала, что отмена ПСО была условием, вписанным в меморандум Украины с Международным валютным фондом. Его подписали в мае, а в июне уже отменили скидку, которая должна была действовать еще год (до мая-2021).

Теперь по сути "социальный" дисконт вернули, хотя и не на таком низком уровне, как изначально планировалось по планам Витренко. И держаться он будет даже меньше, чем предыдущее ПСО, которое было запланировано до мая (отопительный сезон кончится на месяц раньше - в апреле).

Решит ли это проблему роста тарифов?

Итак, "скидка Шмыгаля" выглядит как некий компромисс в отношении МВФ - власти решили "не наглеть" и не опускать цену слишком сильно. Как и предсказывала "Страна".

Вчера мы уже писали, что фактический отказ Украины от выполнения ключевого пункта Меморандума с МВФ грозит заблокировать переговоры с Фондом. А так как у Зеленского пытаются делать все, чтоб кредит получить, то это может стать проблемой для снижения цены по "формуле Витренко" - до 5,35 грн.

Что, собственно, и произошло.

При этом очевидно, что очередной ценовой "костыль" не решит проблему комплексно. Ведь уже весной стоимость газа вернется в рыночное русло.

Стратегическим решением проблемы была бы четкая директива от правительства "Нафтогазу" поставлять газ для нужд населения из собственной добычи, стоимость которой намного ниже, чем импортного. И дать возможность всем поставщикам выкупать такой газ на аукционах с открытым доступом к участию в них.

Однако такой очевидной модели ни Витренко, ни Шмыгаль, ни Зеленский не предлагают.

Также не нужно забывать, что цена на газ - лишь одна из проблем. И, если брать жителей многоэтажек, то вообще не самая существенная. Растет еще в цене вода, свет и отопление. И о решении этих проблем почему-то никто не говорит.

Так что снижение цен на газ напряжение в обществе само по себе существенно не снизит.

Тем более такое весьма небольшое, как предложило правительство.