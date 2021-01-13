Ночь с 13 на 14 января была популярным временем для святочных гаданий. В канун Старого Нового года (на Меланку и Василия) гадания считались самыми правдивыми.

Перед тем, как приступить к гаданию, девушки надевали праздничную чистую одежду, расплетали волосы и снимали с себя все украшения и кольца.

Перед тем, как гадать, повторяли: "Все, что красная девица загадает под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет".

Собрали пять популярных гаданий.

1. Гадание на чашках

Для этого гадания берется количество чашек, равное числу гадающих. В них кладут кольцо, монету, сахар, хлеб, лук, соль, одну оставляют пустой. Затем девушки с закрытыми глазами выбирают себе чашку. Если выпал сахар - к веселой жизни, если хлеб - к достатку в доме, монета - к богатой жизни, кольцо - к скорой свадьбе, лук - к слезам, соль - к неудаче.

2. Гадание на расплавленном воске

Это гадание важно проводить в одиночестве. Обряд предполагает наличие миски с холодной водой (талой или освященной), свечи и ложки. Расплавленный воск свечи нужно собрать в чайную ложку, после чего вылить в воду по кругу или "как рука возьмет". Дальше играет ваше воображение - по получившейся фигурке девушка узнает о том, что ее ожидает в скором времени.

Вот некоторые трактовки фигур, которые могут пригодиться:

Буквы - указание на имена и конкретных людей, а числа - означают судьбоносные даты. Линии обозначают о новом пути или открытии дела, начале проекта; точка - денежная прибыль, крылья - поддержка ангела-хранителя, высших сил; кошка - предательство, птица - положительные изменения, рыба - комфорт, собака - друг, башня или замок - брак, гриб - сюрприз, звезда - карьерный рост, крест - неприятности, мяч или круг - зацикленность на проблеме, цветок - радостное событие.

3. Гадание на зернах - "да" или "нет"

Самый простой способ узнать сбудется желание или нет - насыпать любую крупу в емкость, проговаривая про себя интересующий вопрос. После этого нужно левой рукой достать горсть крупы и пересчитать зерна в ладони. Если их четное число - желание сбудется, если нечетное - ответ отрицательный.

Так же можно погадать, используя монетку. Если выпадет решка – мечта не осуществится, если орел - ответ положительный.

4. Гадание на игральных картах

Перед сном под подушку кладут четыре короля, а утром наугад вытаскивают одну из карт. Та масть, которая попадется, укажет на будущий характер и внешность жениха. Желательно, чтобы колода была новой, а картами прежде не играли.

Король пик - жених будет старше по возрасту и ревнивым по нраву;

Король треф – избранник будет военным;

Король червей – молодой парень с достатком;

Король бубен – красивый и тот, которого полюбишь ты.

5. Онлайн-гадание

Этот способ поможет в игровой форме получить подсказку о том, чего ждать в 2021 году. Для этого в мессенджере друзьям отправляется смс, с просьбой наугад выбрать цифру от 1 до 8. После чего им нужно отправить цифры со значением.

А судьба отправителя заключается в трех одинаковых цифрах, которые первыми пришлют в ответ.

Вот типовой текст, который нужно отправить: "Предлагаю Сергеевское гадание на цифрах. Выбери цифру от 1 до 8 и отправь мне. А я тебе вышлю значение. Это смс отправь своим подругам. Если три одинаковые цифры тебе вернутся, то и случится в 2021 году. Игру не прерывай!"

1 - В этом году тебя ждет большое количество обновок. Захочется сменить имидж.

2 - Твоя любовь станет намного крепче. Одинокие встретят своего суженого.

3 - Тебя ждет новая просторная квартира!

4 - Ожидай свадьбу в новом году!

5 - В вашей семье появится новая жизнь. Возможно, это будет долгожданный малыш.

6 - Тебя ждет новый автомобиль!

7 - Изобилие и богатство обрушатся на тебя!

8 - Тебя ждет карьерный рост!

Напомним, что гадать можно до Крещения. Считается, что после этого начинаются страшные вечера, когда беснуется нечисть и есть риск привлечь в дом злые силы. Так что следующие гадания в Крещенский Сочельник будут последними.