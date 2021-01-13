Группа фармкомпаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в первом полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины CoronaVac против Covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает пресс-релиз компании, размещенный на ее сайте.

В частности, согласно этому соглашению Группа фармацевтических компаний "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

К тому же отмечается, что данное количество вакцин будет закуплено не за государственные средства. Фармкомпания "Лекхим" получила квоту на продажу вакцины в Украине.

"Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, которые являются партнерами, достигли соглашения в переговорах, продолжавшихся в течение 10 месяцев, относительно сотрудничества по вопросу дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2", - рассказали в пресс-релизе.

К тому же отмечается, что реализовывать продажу препарата в компании хотят через Министерство здравоохранения и местные предприятия.

С 15 января по 15 февраля 2021 "Лекхим" начинает принимать заявки от промышленных и других предприятий Украины, которые заинтересованы в вакцинации своих сотрудников на поставку вакцин. То есть предприятия смогут закупить препарат, чтобы вакцинировать своих работников и членов их семей.

Также "Страна" сообщала, что цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны. По словам представителей компании, цена препарата будет единой для всех покупателей, чтобы избежать перепродаж.

Также "Страна" сообщала, что недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.