В четверг, 14 января, в Украине обещают облачную погода с прояснениями. В северных и западных областях пройдет снег. Также небольшие осадки ожидаются в центре. На большей части территории Украины - на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В северных и центральных областях ночью температура воздуха опустится до -3-8 градусов. В Дневные часы - от 0 до -5.

На западе страны ночью -1-4 градуса, а днем от ноля до -3 градусов.

В восточной части ночью ожидается -3-8 градусов, днем -1-4.

На юге страны ночью обещают -2-5 градусов, днем потеплеет до +3.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что Днепр, Одессу, Запорожье, Львов и Харьков завалило первым в этом году снегом.

Также мы сообщали, что в Запорожье из-за снегопада обвалилась крыша в работающем цеху ферросплавного завода.