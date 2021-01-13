Кабинет министров разрешил предоставлять разрешение на иммиграцию в Украину зарубежным инвесторам и военным, отслужившим в Вооруженных силах Украины по меньшей мере три года.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 13 января.

Так, на получение украинского гражданства теперь могут претендовать:

лица, прослужившие в Вооруженных cилах три и более лет;





иностранцы, которые перечислят с зарубежного счета не менее $100 тысяч на текущий счет предприятия, созданного этими иностранными инвесторами в Украине.

Также в ходе сегодняшнего заседания премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение госрегулирования цены на газ для бытовых потребителей.

О том, какие еще вопросы находились в повестке дня правительства, читайте в нашем материале.