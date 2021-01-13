Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начнет тщательную проверку всех тех поставщиков газа в Украине, которые на сегодняшний день имеет самые высокие тарифы за распределение газа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемной сейчас является ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ (Газораспределительных механизмов), которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей в период карантина. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, на период карантина или до окончания отопительного сезона будет зафиксирована цена в 6,99 грн, которая и так является нижним порогом стоимости на украинском рынке. Этот факт противоречит заявлению Офиса президента о том, что цена на газ для населения снизится на целых 30%.

Ранее Шмыгаль рассказал о двух способах снижения тарифов на газ для украинцев. Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину". Второй подход - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа.