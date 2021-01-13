В Офисе президента заявили, что в результате введения в Украине госрегулирования цены на газ на период карантина, его стоимость для потребителей снизится более чем на 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Решение о госрегулировании, о котором премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина, было принято на совместном совещании при участии президента Владимира Зеленского, правительства, представителей НКРЭКП, "Нафтогаза", энергетиков и экономистов.

"Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с Covid, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают по цене более 10 гривен, то есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - заявил Денис Шмыгаль.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно быть введено и полностью заработает уже с февраля.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9 600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6 999 гривен", - сказал Витренко.

По словам Шмыгаля, правительство просит парламент принять законопроект, который приведет к снижению цены в области распределения газа и уменьшения абонплаты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения тарифов будут действовать только на карантине, энергетическая реформа в дальнейшем сохранится.

Напомним, стоимость газа в Украине растет еще с прошлого года из-за перехода на рыночные цены, что является одним из ключевых условий МВФ. Цена на газ на январь колеблется в пределах от от 6 990 до 10 800 грн при средневзвешенной цене в 9 618 грн. В начале 2021 года страну охватили тарифные протесты.

Кроме того, мы писали о том, как у Зеленского рассказали, как будут уговаривать МВФ согласиться на снижение тарифов на газ.