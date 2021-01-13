В 2020 году транзит российского газа через Украину упал до 38% и, таким образом, и достиг минимума за последние 30 лет.

Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в среду, 13 января.

По его словам, в прошлом году "Газпром" прокачал через украинскую территорию 55,8 миллиарда кубометров топлива, что является минимальным значением за последние 30 лет. В результате газотранспортная система Украины оказалась загружена менее чем на 30%.

Ранее мы публиковали график о том, как сильно упал транзит газа в Европу через Украину. Сообщалось, что несмотря на существенное падение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" полностью оплачивал забронированные на 2020 год транзитные мощности.

Также мы писали, что поставки газа из Европы выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, до 15,9 миллиарда кубометров, а транзит российского газа через Украину заметно упал.