Накрывший Запорожье снегопад обрушил крышу в цеху №1 местного ферросплавного завода. Инцидент произошел в среду, 13 января, около 6:00. Под тяжестью снега крыша рухнула прямо на середину цеха. Об этом сообщает ZаБор.

Как предполагают сами работники завода, крыша упала не только из-за снега, но и из-за установленной недавно в цеху "дробилки" (аппарат "Грохот"), которая дробит ферросплав и создает большую вибрацию.

Фото: ZаБор

По предварительным данным, при обвале крыши никто из людей не пострадал.

Также на заводе рассказали, что из-за инцидента в цеху не успели разлить металл и он просто застыл в ковшах.

Ранее "Страна" писала о том, что Днепр, Одессу, Запорожье, Львов и Харьков завалило первым в этом году снегом.

Также мы сообщали, что в четырех морских портах Украины из-за снега ограничены грузовые операции с зерном.