Для украинцев стоимость одной дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, поставщиком которой выступает харьковская фармацевтическая компания "Лекхим", составит 504 гривни. Но цена может меняться, это будет зависит от курса доллара в стране.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пресс-конференции в среду, 13 января.

По словам Печаева, для того, чтобы избежать перепродаж препарата, будет установлена единая цена для всех, 504 гривни. Но стоимость может изменятся, это будет зависит от курса доллара. Если курс останется прежним, стоимость, вероятно, снизится, потому что продажа будет осуществляться в гривневом эквиваленте.

Кроме того, на вопрос о том, сколько же заработает сама группа фармацевтических компаний "Лекхим" на продаже вакцины, Песчаев ответил, что рентабельность сделки составляет 3-4%.

Печаев о стоимости вакцинации с 59:19

Напомним, что согласно договору, заключенному ГП "Медицинские закупки Украины" с поставщиком ЧАО "Лекхим", первая партия в размере 700 тысяч доз может быть поставлена на территорию страны после регистрации препарата в Китае не позднее 31 марта.

Также "Страна" подробно разбиралась, что известно о китайской вакцине CoronaVac, которую решила закупить Украина.