В Казахстане Минздрав выдал временную регистрацию отечественной вакцине от коронавируса KazCOVID-in, которая проходит третью стадию клинических испытаний.

Об этом со ссылкой на зампредседателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана Нурлыбека Асылбекова пишет "Sputnik Казахстан".

Временную регистрацию компании-разработчику выдали еще 31 декабря. В третьей стадии клинических испытаний вакцины приняли участие три тысячи граждан республики.

"Пока данных нет. На днях только закончили вакцинировать последних добровольцев", - сообщил Асылбеков.

По его словам, в случае удачного завершения всех тестов массовая вакцинация населения этим препаратом начнется в марте. По данным Асылбекова, промежуточные тесты KazCOVID-in показали хороший клинический эффект.

Напомним, Путин распорядился начать массовую вакцинацию от Covid-19 в России уже со следующей недели.

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