В среду, 13 января, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о появлении все новых штаммов коронавируса Covid-19 на фоне высокого темпа его распространения.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", -рассказали в ВОЗ.

В свою очередь, с момента начала пандемии коронавирусом в мире заразилось более 92 млн человек, умерло более 1,96 млн. Выздоровело во всем мире 50,6 млн человек.



Напомним, что в мире выявили уже 12 тысяч мутаций коронавируса. К тому же, все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине.

Также "Страна" сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения и раньше предсказывали дальнейшие мутации коронавируса Covid-19. В частности, представители ВОЗ обещали внимательно следить за новыми возможным вариантами.