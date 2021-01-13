В сети опубликовано видео фрагмента заседания исполкома Ивано-Франковского горсовета, на котором обсуждали поиски тела мужчины, который предположительно утонул в местном озере три дня назад. Причем этот вопрос обсуждался довольно весело.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив дал понять, что в трехдневных поисках задействовано слишком много служб. Сначала градоначальник в шутку предположил, может исчезнувший "уже поплавал и пошел домой". А потом под общий смех добавил: "Та всплывет сам".

Напомним, что скандальные высказывания "свободовца" Марцинкива попадают в сеть уже не впервые. Минувшей весной была опубликована часть оперативного совещания, клгда мэр Ивано-Франковска потребовал от начальника полиции "запаковать и вывезти" с территории области в Закарпатье всех ромов.

Также мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска выступил против ужесточения карантина перед зимними праздниками.