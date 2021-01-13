В США после разрешения Верховного суда страны привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор в отношении женщины.

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Ранее ожидалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Однако адвокаты осужденной заразились коронавирусом и суд перенес казнь на 12 января.

Напомним, что недавно американские власти привели в исполнение приговор и казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году. Он был самым молодым осужденным в США, приговоренным к смертной казни за последние 70 лет.

Также "Страна" сообщала, что Евросоюз призвал США отменить смертные казни на федеральном уровне и призвал американскую администрацию отменить высшую меру наказания.