Президент России Владимир Путин заявил, что со следующей недели в РФ нужно начинать массовую вакцинацию от коронавируса. По его словам, привиться смогут все желающие.

Об этом сообщает РИА "Новости" в среду, 13 января.

Российский лидер также поручил подготовить всю необходимую инфраструктуру.

"Со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру", - сказал он на совещании с правительством.

Напомним, летом 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Ее испытала на себе одна из дочерей Владимира Путина. Вакцинация данным препаратом проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

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