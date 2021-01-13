На украинизацию населения неподконтрольных Донбасса и Крыма отводится два года после возвращения этих регионов под контроль Киева. И только по истечении этого срока жители смогут избирать там местную власть.

Такие нормы содержатся в законопроекте о переходном периоде, который на прошлой неделе опубликовало министерство по делам временно оккупированных территорий. Сегодня этот документ проанализировала "Страна".

В черновике документа указаны методы, которые будут применяться для предотвращения следующей "оккупации". Среди прочих (укрепление армии, границы и т.д.) там озвучены следующие мероприятия:

гуманитарная политика, направленная на восстановление национальной памяти украинского народа;





господдержка изучения украинского языка и истории, и в целом образовательной политики.

Курировать оба направления будет скандальный Институт национальной памяти, говорится в драфте законопроекта, который министерство вынесло на обсуждение.

Тот же "институт Вятровича" будет следить, чтобы на всех освобожденных территориях праздновались новые памятные даты и строились мемориалы "жертвам агрессии России".

Ранее мы писали, какие сферы украинизируют на подконтрольной Киеву территории страны уже через три дня и будут ли штрафовать за русский язык.