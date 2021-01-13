В четверг, 14 января, Украину посетит очередной циклон, который будет не такой сильный, как сегодняшний, но тоже принесет осадки в виде снега.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, снег ожидается в Западных областях Украины, немного реже в северной части страны и Виннице.

Восточная, южная и часть центральной Украины завтра будут свободны от осадков. В это же время, все еще ожидается мокрый снег в Крыму и Приазовской области.

В ближайшую ночь, 14 января, температура воздуха опустится от -2 до -7 градусов, на Севере до -10 градусов. В дневное время суток прогнозируют до 5 градусов мороза, в южной части Украины около ноля.

В Киеве снег, по прогнозам синоптика, может выпасть в дневное время или ближе к вечеру. Ночью в столице будет -3...-5 градусов, в дневное время -2...-4 градусов.

По словам Диденко, серьезный холодный воздух арктического происхождения придет в страну 15 января, температура воздуха ночью составит -13...-20 градусов, в некоторых областях опустится до 22 градусов мороза.



Напомним, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине. Во многих областях пройдет снег, а на дорогах будет гололедица. Местами ожидается понижение температуры до -21 градуса.

Также "Страна" сообщала, в каких регионах и областях Украины пойдет снег на Старый новый год.