"Рогатый монстр" Джейкоб Энтони Чансли, также известный как Джейк Анджели, который участвовал в штурме Капитолия 6 января, по профессии актер. Правда, его карьера складывается не очень удачно. Сейчас у мужчины нет работы, а живет он с матерью.

Об этом пишет Daily Mail.

Он является участником конспирологического движения QAnon. Мужчине 33 года. Он живет со своей 56-летней матерью Мартой с января 2019 года, после того, как его выгнали из квартиры с ежемесячной оплатой 899 долларов в Фениксе, штат Аризона. У него был долг за аренду в размере 1247 долларов.

Соседи мужчины рассказали, что часто можно увидеть, как он бродит по улицам в костюме рогатого шамана, а иногда танцует на крыше дома своей матери. Мать Чансли отказалась комментировать действия своего сына, в том числе неоднократные выступления на протестах, во время которых он заявлял, что Covid-19 - это обман.

Daily Mail сообщает, что в сентябре Чансли возглавил акцию протеста в торговом центре Arrowhead в Глендейле, где он рассказывал о насильниках детей и утверждал, что спиральный знак рядом с туалетами на самом деле "код педофила ФБР".

Журналисты опубликовали школьные фотографии Чансли, который окончил среднюю школу в 2005 году. На фотографиях того времени он - белокурый подросток со свежим лицом, улыбается, обнимая младшего сводного брата Тайлера. Вместе со своим братом Чансли был членом школьной дискуссионной группы, а также принимал участие в Клубе высшей математики Лунной долины.

"Прошло 15 лет с тех пор, как он покинул школу, и он сильно изменился. Я не видел его несколько лет и не узнал его, когда увидел в Капитолии", - рассказал один из его одноклассников.

Фото: www.dailymail.co.uk

После окончания школы Чансли сменил имя. В августе 2005 года он подал заявку на замену девичьей фамилии своей матери - Анджели - фамилией своего 63-летнего отчима Глена. Журналисты узнали, что сейчас человек использует оба имени, но как правило представляется Анджели, когда ищет работу актера.

В профиле на сайте киностудии Backstage указано только один его проект - волонтерство в Театральном лагере для детей из неблагополучных семей, организованном местной благотворительной организацией Free Arts of Arizona в 2018 году.

"Я очень талантливый актер и певец, занимаюсь озвучкой. Я способен воспроизвести более 30 различных голосов с множеством различных акцентов. Я также очень хорошо умею воплощать характеры и выражать эмоции таким образом, чтобы люди были очарованы", - сказано в рассказе Чансли о себе.

Впрочем, сейчас основным занятием мужчины стали протесты. За последний год он стал постоянным участником митингов против изоляции в Аризоне.

"Covid-1984 - это глобалистская пропагандистская мистификация", - кричал он на одном из протестов, ссылаясь на роман Джорджа Оруэлла 1984.

В его Twitter есть много видеороликов о заговоре, а в последнее время - подробностей его планов присутствовать на марше MAGA (Make America Great Again) в Вашингтоне.

Чансли заявил, что его не беспокоит то, что он был внесен в список лиц, которым интересуется полиция и его беспокоит возможный арест.

Анжели стал одним из самых ярких участников штурма Капитолия 6 января - он надел на голову шапку с рогами, а лицо раскрасил в цвета американского флага. Из-за чего его прозвали "рогатым монстром".

Напомним, 9 января в США задержали "рогатого монстра", который штурмовал Капитолий. Джейкобу Энтони Чансли предъявили обвинения в умышленном проникновении и нахождении в здании Конгресса без законных оснований, а также в насильственном вторжении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. В случае, если суд признает Чансли виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что в США после штурма Капитолия открыли 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма.