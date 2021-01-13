Украинские власти предлагают жителям Донбасса и Крыма праздновать "День окончания российской оккупации"
В законопроекте о государственной политике по "переходному периоду" для реинтеграции Донбасса и Крыма, который выставило на обсуждение Министерство по делам оккупированных территорий, предлагается учредить на этих территориях "день памяти жертв вооруженной агрессии РФ".
Всего для этого дня предлагается на выбор пять дат:
- 1 марта - когда Совфед РФ дал разрешение на использование российских войск в Украине;
- 15 марта - день убийства в Крыму Решата Аметова, первого гражданина Украины, погибшего в ходе аннексии Крыма;
- 18 марта - день гибели прапорщика Сергея Кокурина в день штурма базы ВСУ в Симферополе;
- 19 апреля - день гибели депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака;
- 17 июля - день крушения "Боинга" на Донбассе.
В Донецке, Луганске, Симферополе и Севастополе законопроект предписывает построить мемориалы в честь жертв "агрессии России".
Одновременно предлагается учредить "День освобождения от российской оккупации" для каждого населенного пункта.
С подробным анализом законопроекта о "переходном периоде" вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Ранее директор института нацпамяти Антон Дробович рассказывал о том, что на территориях временно неподконтрольных Киеву территорий Украины будет введен переходный период декоммунизации.