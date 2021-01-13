Уже в этом году в Украине будет создан проект единого аэромедицинского пространства, согласно которому к медицинской помощи будет привлечена авиация. В первую очередь авиа-перевозки буду использовать для перевозки органов для трансплантации и транспортировки тяжелых больных.

Об этом сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга в среду, 13 января.

Данный проект Министерство здравоохранение разрабатывало вместе с Министерством внутренних дел, именно МВД предоставит авиацию для медицинской сферы Украины. Пилотный запуск аэромедицинской эвакуации начнется в двух городах, Львове и Киеве, уже в феврале и апреле. Экипажи авиации будут круглосуточно дежурить вместе с бригадами медицинских работников. Но перед этим Кабинет министров должен утвердить постановление "О некоторых вопросах создания единого аэромедицинской пространства Украины"

В первую очередь использование авиации важно для перевозки органов, предназначенных к трансплантации, в частности сердца. Также с помощью авиации смогут осуществлять эвакуацию больных во время стихийных бедствий, пациентов после ДТП или получивших травмы от утопления. Кроме того, с помощью авиации будут перевозить тяжелых больных, которые нуждаются в экстренной помощи, в частности:

к людям с острой задержкой кровообращения, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, острыми нарушениями мозгового кровообращения,

к людям с ожогами 2-й и 3-й степени более 20% поверхности тела, ожогами электрическим током или ожогами верхних дыхательных путей,

в случае травмы позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей.

Степанов об аэромедицинском проекте с 11:12

Также сообщалось, что Синздрав Украины планирует получит трансплантационную независимость для страны за три года.

Напомним, в Украине в 2021 году планируют провести первые трансплантации легких и конечностей.

Также сообщалось, что Синздрав Украины планирует получит трансплантационную независимость для страны за три года.