К концу прошлого года "Слуги народа" давали в среднем лишь 211 голосов за законопроекты.

В целом, из 230 законов, которые Рада приняла в 2020 году, только за 16% "слуги народа" дали более 226 голосов.

Такие расчеты привели в Комитете избирателей Украины в среду, 13 января.

"Депутаты "Слуги народа", которые имеют права коалиции в ВР IX созыва, обеспечили 226 голосов лишь 16% принятых законов. Так, 226 или более депутатов монобольшинства проголосовали за 37 из 230 законов. Все остальные законы не были бы приняты без голосов других фракций и групп ВР. При этом абсолютное большинство проектов были инициированы самими членами правящей команды: президентом, правительством, народными депутатами монобольшинства", - отметили в КИУ.

В сообщении говорится, что с начала работы Верховной Рады IX созыва показатели голосований "Слуги народа" постоянно снижаются. В сентябре 2019 года за принятые законы в среднем отдавал свои голоса 231 народный депутат из указанной фракции. Уже в сентябре 2020 года за законы в среднем голосовали 206 "слуг народа", а в декабре - 211.

"Де факто "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы. За год в монобольшинстве осталось 211 депутатов, которые преимущественно нажимают "за". Тогда как для принятия закона необходимо как минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп ВР монобольшинство фактически является недееспособным", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, низкие показатели работы монобольшинства можно объяснить не только общим уменьшением посещения парламента из-за коронавируса. Кошель отметил, что фактически во время каждого голосования в "Слуге народа" есть более 10 депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают "воздержался" или "против".

"Поэтому, в первую очередь, это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы", - добавил Кошель

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" сказали, что будут делать после включения Дубинского в санкционный список США.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" уверен, что вакцинация от коронавируса несет смерти.