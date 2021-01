Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс выкопала останки своего мертвого кота, умершего три месяца назад и решила их сварить. Через время она опубликовала фото с его скелетом

Певица опубликовала в своём Instagram-аккаунте несколько жутких видео, где она выкапывает своего мёртвого кота, который умер три месяца назад.

"Люцифер. 2009-2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона", - написала певица в публикации.

Немного позже появилось видео, где артистка добавляет что-то похожее на останки кота в суп (сейчас видео удалено из ее аккаунта).

"Многие из вас, ребята, не знают, кот Люцифер умер три месяца назад, и нам пришлось положить его в землю. Мы выкапываем его в первый раз. Он возвращается к жизни", - написала она.

В Twitter-аккаунте Daily Hip Hop Outlet сделали коллаж из опубликованных видео Азалии, где она сначала выкапывает кота, а затем варит его останки.

