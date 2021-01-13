Власти Италии приняли решение продлить до конца апреля в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был объявлен из-за не стихающей эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает газета "Риформиста".

"В ситуации, когда по всем параметрам мы видим ухудшение ситуации, мы обязаны принять новые, пропорциональные меры. Правительство считает необходимым прежде всего продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от ситуации с зараженными коронавирусом, от наиболее тяжелой до легкой.

Власти считают, что можно было бы ввести и так называемую "белую" зону. По словам Сперанцы, в таких зонах требовалось бы соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против Covid-19, например, носить маски. Однако министр признал, что, "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время".

За все время пандемии в Италии зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 000 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве, 13 янываря, второй раз за год число новых случаев коронавируса перевалило за 900.