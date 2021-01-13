У Зеленского надеются, что обсуждаемое сейчас властями снижение тарифов на газ для населения не может заблокировать переговоры с МВФ по поводу очередного транша.

Об этом "Стране" сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, миссия МВФ с 11 января уже возобновила работу в Украине и пробудет здесь еще две недели. За это время решение вопроса по снижению тарифов украинские власти должны согласовать с представителями Фонда.

"Главный вопрос, который в этом контексте должен обсуждаться – насколько обоснованным было увеличение тарифов. Газ в украинские газохранилища был закачан еще летом 2020 и совершенно по другой цене. Летом цена на рынке была минимальной. Поэтому, когда мы говорим о рыночной цене, то мы говорим о цене, по которой газ закачивался в государственные хранилища. К слову сказать, в газохранилищах частично хранится газ еще и 2019 года, и там есть не только импортный газ, а и украинский. Зима была теплая, запасы еще есть. Даже учитывая 10% наценки НАК "Нефтегаза", цена должна быть ниже той, по которой газ продают потребителям сейчас. Она должна примерно соответствовать той, которую сейчас объявляет Витренко. Нынешняя цена соответствует текущему состоянию рынка, а на момент закачки газа рынок был другим. На мой взгляд, "Нефтегаз" просто манипулировал с ценой и искусственно ее завысил", – анализирует Олег Устенко.

Он полагает, что украинская сторона сможет согласовать механизм снижение цен на газ с МВФ.

"Проблема могла бы возникнуть, если бы речь шла о дотации "Нефтегаза", но в данном случае речь идет о просто завышенной цене. Похоже, что "Нефтегаз" хочет отбить те убытки, которые у него были на момент закачки газа еще летом 2019-го года. Задача Кабмина – объяснить МВФ, почему так произошло с тарифами сейчас и что с ними будет дальше", – сообщил Олег Устенко.

По его словам, сейчас консультации с МВФ идут в ежедневном режиме сразу по нескольким направлениям, включая вопрос тарифов на газ.

"Одна ветка консультаций – МВФ и Минфина: обсуждают бюджет 2022-2023 годов. Вторая ветка – НБУ и МВФ: вопросы по инфляции, учетной ставке. Третья ветка – ликвидация конституционного кризиса по лини Минюста. И общие переговоры на уровне главы Кабмина. Все под контролем президента", – отметил Устенко.

Он говорит, что решение по цене на газ будет принято через несколько недель после переговоров с МВФ.

"Я не вижу проблемы в том, чтобы согласовать вопрос цены на газ с МВФ. Здесь же не идет речь о том, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на дотации "Нефтегазу" – тогда да, это был бы совершенно другой разговор. В этом принципиальная разница. Но у нас введено понятие рыночной цены (та цена, которая была на момент закупки газа в тот летний период времени). Так что здесь не должно возникнуть разногласий с МВФ. Миссия пробудет здесь еще две недели. Финальное решение по цене на газ будет принято через несколько недель", – прогнозирует Олег Устенко.

Напомним, цены на газ в Украине растут еще с прошлого года из-за перехода на рыночные цены, что является одним из ключевых условий МВФ. В начале 2021-го страну охватили тарифные протесты.

После этого исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения на 44%, согласно которому с 1 февраля будет ограничена цена на газ для "уязвимых" потребителей - на уровне примерно 5 356 грн (сейчас цена на газ на январь колеблется в пределах от от 6 990 до 10 800 грн при средневзвешенной цене в 9 618 грн). Данная цена будет фиксироваться на год и пересматриваться в ноябре на основании котировок на бирже в ноябре.

Также мы писали о том, что схема Витренко по газу может сделать тарифы для украинцев еще выше.