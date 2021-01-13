Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко пожаловалась своим подписчикам в Facebook на то, что в социальной сети зарегистрирован аккаунт, использующий ее фото. При этом фейковый аккаунт носит другое имя - Джессика Лиам.

"Знакомые скинули. Типичный пример, как создаются фальшивые аккаунты и боты. Написала жалобу в фб (Facebook - Ред.), что-то не хочется быть Джессикой. Р.S. получила ответ на свою жалобу. Феноменально, но команда фб не заметила нарушения норм сообщества", - написала депутат.

Однако внимание ряда пользователей приковала не сама борьба члена "Европейской солидарности" со своими двойниками, а язык, на котором она ее ведет. Так, из фотографий телефона с открытой страницей в соцсети, опубликованных Геращенко, стало понятно, что она пользуется русскоязычной версией Facebook.

При этом, отвечая на один из комментариев политик удивилась, что служба поддержки социальной сети обращается к ней не на государственном языке Украины

"Впервые за 12 лет в фб обратилась к ним с жалобой. Настройки у меня на украинском. Поэтому тоже загадка", - заверила Геращенко.

Однако ряд пользователей не убедили такие доводы. Они указали, что поддержка Facebook отвечает пользователям на языке интерфейса, установленном пользователем.

"У меня новый телефон, может в этом причина. Буду разбираться... техника и настройки - не сильная моя сторона, но спасибо, что обратили внимание", - добавила депутат.

Примечательно, что Геращенко была одной из тех, кто 25 апреля 2019 года проголосовал в Верховной Раде за закон о так называемой "тотальной украинизации".

Также в прошлом году представитель "Европейской солидарности" раскритиковала представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадима Рабиновича за его выступление в Верховной Раде на русском языке.

Напомним, вчера уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь наглядно показал, как писать "доносы" о нарушениях нормы закона об "украинизации" сферы услуг, которая вступает в силу 16 января.