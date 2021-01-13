Популярный среди подростков всего мира видеосервис TikTok вводит ввел новые настройки безопасности, которые касаются пользователей от 13 до 17 лет. Аккаунты подростков до 15 лет станут закрытыми, то есть их смогут смотреть только "друзья" пользователя.

Об этом сообщается на сайте компании в среду, 13 декабря.

В компании ввели ряд новых правил безопасности, которые касаются пользователей 13-15 и 16-17 лет, для разных возрастов будут действовать разные ограничения:

Ужесточение возможностей комментирования видео, созданных детьми 13-15 лет. Эти пользователи теперь могут выбирать между друзьями или никем для своей учетной записи; параметр "Все комментарии" удаляется. То есть аккаунты станут приватными.

Изменив настройки Duet и Stitch, теперь эти функции доступны только для контента, созданного пользователями в возрасте 16 лет и старше. Для пользователей в возрасте от 16 до 17 лет настройка по умолчанию для Duet and Stitch теперь будет установлена ​​на Friends.

Разрешить скачивание видео, созданных только пользователями старше 16 лет. Другие пользователи могут решить, хотят ли они разрешить загрузку своих видео, хотя для пользователей в возрасте от 16 до 17 лет настройка по умолчанию теперь будет изменена на "Выкл", если они не решат включить ее.

По умолчанию для пользователей 13–15 лет для параметра "Предлагать учетную запись другим" установлено значение "Выкл.".

То есть, все аккаунты пользователей до 15 лет станут приватными, их смогут смотреть только те подписчики, которых одобрил сам пользователь. Будут ограничены возможности комментирования видео молодых пользователей, комментировать смогут или "друзья" или никто.

Что касается настроек Duet и Stitch, то новые правила означают, что сделать дуэт можно только с пользователем от 16 лет, при этом от 16 до 17 лет можно пользоваться такой функцией только с "друзьями". Скачивать с приложения можно теперь только те видео, которые создали пользователи от 16 лет.

"Мы хотим, чтобы наши молодые пользователи могли делать осознанный выбор в отношении того, чем и с кем они хотят поделиться, включая то, хотят ли они открыть свою учетную запись для публичного просмотра. Привлекая их на раннем этапе их пути к конфиденциальности, мы можем дать им возможность принимать более осознанные решения в отношении своей конфиденциальности в Интернете", - объяснили причины нововведений в компании.

Напомним, TikTok заработал больше YouTube и Netflix на покупках внутри приложения.

Также сообщалось, что YouTube создал аналог TikTok. Это новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts.