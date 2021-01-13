В Южном Судане арестованы российский блогер Илья Варламов и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, которые приехали в страну в качестве туристов. Вместе с ними местные военные задержали еще нескольких человек. Об этом сообщается на сайте Varlamov.ru.

По словам Варламова, в список задержанных также попали его жена Любовь и двое их спутников из России. Компания путешественников находилась в аэропорту города Капоэты, чтобы вылететь оттуда в Джубу, столицу Южного Судана.

"Приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", - рассказал сам Варламов.

Позже блогер добавил, что всем путешественникам объявили, что они арестованы.

Ранее "Страна" писала о том, что известный блогер Варламов обвинил охрану отеля "Националь" в краже велосипеда.

Также мы сообщали, что Варламов высмеял рекламу на станции метро "Крещатик".