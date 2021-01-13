За минувшие два дня в Украине вандалы "отметились" в Херсонской и Полтавской областях.

Так, в Херсоне, на мемориальном кладбище хулиганы разбили и повалили на землю 17 памятников, установленных на братской могиле воинов-освободителей.

А в Полтавской области, в селе Яреськи, несовершеннолетние вандалы осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне, разведя у подножия монумента костер и навесив на голову памятника тряпку.

"Министерство по делам ветеранов шокировано увеличением в последнее время количества фактов надругательства над памятными знаками воинам, которые в разное время стояли на защите Украины, и считает этот вопрос общественно резонансным", - заявили в пресс-службе министерства по делам ветеранов.

В министерстве так же напомнили, что надругательство, осквернение или разрушение братских могил или могил Неизвестного солдата, памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

"По этим двум совершенным фактам вандализма в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе министерства.

Ранее "Страна" сообщала, что на сельском кладбище под Николаевом вандалы разгромили около сотни могил.