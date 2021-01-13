В среду, 13 января, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков планирует созвать совещание с премьером Денисом Шмыгалем и главами парламентских фракций, чтобы обсудить вопрос повышения тарифов и реформы энергетического рынка.

Об этом со ссылкой на источник в парламенте пишет "Интерфакс-Украина".

Совещание планируется в 16:00. Ожидается участие в нем премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Вероятно, будет обсуждаться создание некоей рабочей группы и возможные пути законодательного решения вопроса относительно тарифов", - сказано в сообщении.

О том, что сегодня планируется встреча руководителей фракций с Разумковым, также сообщил заместитель фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, повестка дня совещания пока неизвестна.

Напомним, из-за повышения цены на газ Украину в начале 2021 года охватили "тарифные бунты". Люди перекрывают дороги и требуют не повышать тарифы.

Также мы писали о том, что "слуги народа" уже проводили совещание по тарифам с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о министра энергетики Юрием Витренко и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. По ее итогам стало известно, что "слуги" склоняются к варианту Витренко по снижению тарифов на газ.

Витренко ранее предложил вернуть механизм поставок природного газа по специальным обязательствам (ПСО), однако это может сделать тарифы еще выше.