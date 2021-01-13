По сравнению с 2011 годом объем книг, который импортируют из РФ в Украину сократился в 12 раз после того как в 2017 году были введены ограничения на ввоз российских книг в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио на своей странице в Facebook.

"Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также таким, содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора. За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украине не попала ни одна книга антиукраинского содержания", - уточнили в комитете.

Начиная с 2017 года, когда вступил в силу соответствующий закон, в Украины разрешили ввезти 31 тысячу наименований книг из РФ, большая часть из которых мировая классика, литература для детей и научно-популярные книги. Часть разрешений касалась книг на украинском языке, изданных в РФ.

Начиная с 2017 года комитет выдал 4274 отказа импортерам литературы из России, большая часть из них связана с неполным пакетом документов у заявителей. Только 274 отказа было выдано из-за антиукраинского содержания книг, всего в Украину не дали ввезти около 1,5 миллионов антиукраинских, по мнению Госкомтелерадиокомитета, изданий. На сегодняшний день количество действительных разрешений составляет 18 104.

"Кроме того, по инициативе Госкомтелерадио решением Совета национальной безопасности и обороны Украины ввела санкции в 9 российских издательств - и это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории РФ", - добавили в сообщении.

Напомним, в Украине с 1 января 2017 года действует закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера". То есть запрет на свободный ввоз книг из России: для этого нужно получать специальные разрешения.

К каким последствиям это привело, разбиралась "Страна".