Мэр Киева Виталий Кличко инициирует возвращение во время локдауна на обучение в школу учеников младших классов. С таким предложением он обратился в Кабинет министров, сообщается на сайте градоначальника.

"Столичные школы после каникул начали дистанционное обучение. Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное", - заявил мэр столицы во время онлайн-брифинга.

По его словам, возвращение в школы учеников первых-четвертых классов улучшит и процесс обучения, и позволит их родителям спокойно работать.

"Надеюсь, правительство прислушается и примет взвешенное и логичное решение", - отметил Кличко.

Детские же садики, по словам мэра, работают при локдауне в обычном режиме. На сегодня в столице на карантин не закрыт ни один из детских садов. Временно закрыты 57 групп в 53 детских садах. Наполненность детей в садиках - почти 50%.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан также придерживается мнения, что дети до 10 лет должны начать ходить в школу, так как они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Обучение, которое организовали для 1-4-го классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно отправлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", - сказал Рубан и добавил, что с мая 2020 года коронавирусом заболел 1,7% детского населения 10 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине начали пошагово подключать школы к электронным дневникам и журналам.

Также мы сообщали, что в Минобразования объяснили, сколько должен длиться школьный урок при дистанционном обучении.



