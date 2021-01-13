С 14 января в Украине вступает в силу закон, который вводит штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за посетителей и персонал без масок.

То есть теперь штрафы за "маски на подбородке" или их отсутствие во время карантина будут выписывать не только рядовым гражданам, но и юридическим лицам - компаниям, допустившем пребывание на своей территории нарушителей.

Речь идет о любых публичных местах - кафе, транспорт, учреждения.

Напоминаем, как, за что и на сколько будут штрафовать бизнес с 14 января.

За что и как будут штрафовать бизнес

Согласно закону, нарушением будет считаться:

- допуск лиц без надетых должным образом масок (маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо);

- отсутствие реагирования на пребывание "безмасочника" (устное замечание, прекращение обслуживания, вызов полиции);

- предоставление услуг работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.

Речь идет о таком реагировании:

- устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты;

- прекращение обслуживания;

То есть, если в ресторан, магазин, парикмахерскую, транспорт и т.д. вошел посетитель без маски, то его должны будут попросить надеть маску. В противном случае его должны отказаться обслуживать или вызвать полицию, сообщив об админнарушении.

Предусмотрены также штрафы за неношение маски работниками предприятий или непосредственно физическим лицом - предпринимателем.

Как будут штрафовать и на сколько

Проверять наличие масок и их "правильное" ношение у граждан будет полиция. А следить за исполнением норм со стороны бизнеса будут чиновники МОЗ, которые отвечают за санэпидемзащиту.

В частности - врачи-гигиенисты, врачи-эпидемиологи органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Если правонарушитель не оплатит штраф в эти сроки, его обяжут выплатить двойной размер взыскания.

За допуск и обслуживание лица во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, вводится штраф - от 3 400 до 5 100 грн.

Поборы и провокаторы. Чего опасаются бизнесмены

Владельцы бизнеса и юристы уже заявили, что новые штрафы выглядят, скорее, как метод запугивания населения и бизнеса, чем как способ притормозить эпидемию.

Они опасаются, что это может обернуться очередным вымогательством, когда либо будут искать, к чему бы придраться либо зашлют провокаторов.

Главный вопрос - кто будет фиксировать, сделал ли представитель юрлица замечание и соблюдал ли все нормы, заложенные в закон. Если этот процесс не будет фиксироваться на камеру, то большинство штрафов по идее можно будет отменить через суды.

Но это если предприниматель захочет судиться, а не дать взятку за отсутствие штрафа и "решить вопрос".

Как штрафуют рядовых украинцев

Штрафы за маски в Украине уже вводили, и достаточно серьезные. На волне жесткого локдауна весной этого года установили штрафы в размере 17 тыс грн.

Правоохранители массово выписывали громадные штрафы, но точно так же массово суды их отменяли. А после ослабления карантина о них все как-то забыли.

Осенью вступил в силу закон, который прописывает более умеренные штрафы для частных лиц, которые находятся в общественных местах без масок. Штрафы за это - 170-225 гривен.

А вот для бизнеса и учреждений штрафы решили сделать очень высокими. Несмотря на то, что та же сфера услуг и так серьезно пострадала во время локдауна.