Офис президента Украины и сам глава государства Владимир Зеленский не будут реагировать на санкции введенные США в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александра Дубинского.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Радио Свобода".

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", - считает Подоляк.

Напомним, в США, за, по мнению Вашингтона, вмешательство в американские выборы президента, ввели санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американского ведомства, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом". В результате введенных ограничений, активы украинцев из этого списка заморожены на территории США, также американцам запрещено иметь с ними дела.

Сам Дубинский, который фигурирует в санкционном списке, связал введение в отношении него ряда ограничений с "ложными доносами шабунят".

Тем временем замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что общая позиция представителей пропрезидентской партии в Раде состоит в том, что "вмешиваться в выборы в какой-либо стране недопустимо". При этом она подчеркнула, что фракции будет необходимо "некоторое время, чтобы изучить ситуацию".