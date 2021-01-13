В США обнаружено тело с огнестрельным ранением 53-летнего участника штурма Капитолия Кристофера Стэнтона Джорджии, который ворвался в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и рылся в ее ноутбуке. Об этом сообщает The Sun.

По данным СМИ, именно этот человек опубликовал в соцсети фотографию рабочего стола Нэнси Пелоси и украл ноутбук спикера.

Тело мужчины в подвале его дома в городе Альфарета обнаружила жена и тут же позвонила в полицию. Женщина сообщила, что видит "очень много крови".

Медэксперты определили причину смерти как самоубийство. На теле выявили огнестрельное ранение грудной клетки. В доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки.

По словам соседей, погибший был добрый и вежливый человек. Известно, что Джорджия работал в банке в штате Северная Каролина.

Издание сообщает, что участнику штурма Капитолия было предъявлено обвинение. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.

Напомним, 6 января в Конгрессе проходило утверждение результатов выборов президента США, согласно которым победил демократ Джо Байден. С этим не согласились сторонники Трампа, которые устроили массовый митинг и захватили здание Капитолия. В ходе захвата здания по официальным данным погибли 4 человека, а 52 были арестованы. Заседание пришлось прервать на несколько часов, но затем дебаты восстановились и победа Байдена была официально утверждена.