Польское правительство планирует запретить администрации соцсетей и сайтов блокировать пользователей и удалять их сообщения, если они не нарушают действующее законодательство страны.

Об этом пишет Euractiv.

В Министерстве юстиции страны заявили о чрезмерном вмешательстве в публичный контент со стороны администрации соцсетей, которые, по мнению ведомства, должны служить платформой для свободы слова.

"Жертвами идеологической цензуры часто становятся представители разных польских движений, чей онлайн-контент удаляется или блокируется", - сказано в сообщении.

Также в Минюсте отметили, что законопроект направлен на защиту свободы слова в интернете от посягательств со стороны крупных корпораций.

Согласно законопроекту, администрации социальных сетей не будут иметь права удалять сообщения или блокировать действия пользователей, если контент, представленный в качестве основы для принятия решения, не нарушает польское законодательство. Если они это сделают, пользователь получит право подать жалобу на администрацию. На сайт социальной сети можно будет даже подать в суд, если ответ окажется неудовлетворительным или администраторы сайта не дадут ответа на жалобу в течение 48 часов.

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