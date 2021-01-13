Уже в феврале в Молдове начнется вакцинация населения от коронавируса. Прививки будут делать американским препаратом Pfizer, первые инъекции которого ожидаются в стране уже в конце января, уколы для граждан будут бесплатными.

Об этом пишет Молдпрес со ссылкой на слова госсекретаря Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

Вакцину власти республики закупят в результате двухсторонних переговоров за деньги из государственного бюджета, для всего населения Молдовы вакцинация будет бесплатной.

"Республика Молдова была утверждена в качестве страны, которая будет иметь доступ к вакцинам против COVID", - рассказала Затык о результатах переговоров с международными организациями здравоохранения, которые начали летом прошлого года.

Вакцинацию проведут в три этапа, согласно плану иммунизации. На первом этапе прививку получат сотрудники учреждений медико-санитарной и социальной помощи, на втором - пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур. А на третьем вакцинируют все оставшееся население страны, которое не попало в первых этапах.

Отметим, что в Украине вакцинация от коронавируса все еще не началась. Страна заключила контракт с китайским производителем вакцин SinoVac, но ситуация с препаратом, который еще не прошел клинические испытания, пока непонятная.

Напомним, население Южной Кореи также будут бесплатно вакцинировать от коронавируса. Pfizer в соответствии с соглашением поставит препарат для вакцинации 10 млн человек.

Также сообщалось, что Израиль заключил соглашение с компанией Pfizer и планирует привить от коронавируса все население до конца марта.