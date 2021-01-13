После того как в мессенджер Telegram начали массово уходить пользователи из WattsApp и американских соцсетей на фоне скандалов с цензурой и возможной передачей личных данных, в СМИ США стали все чаще появляться новости о том, какие опасные вещи происходят в Telegram.

Так, как сообщает NBC News праворадикалы, поддерживающие действующего президента Дональда Трампа, готовят вооруженный митинг 20 января, в день инаугурации избранного главы государства, демократа Джо Байдена. Для этого они используют мессенджер Telegram, обсуждая в чатах применение огнестрельного оружия и взрывчатки.

Авторы публикации утверждают, что в телеграм-чатах сторонники Трампа делятся инструкциями по нападению и призывами "стрелять в политиков".

Крис Сэмпсон, руководитель исследовательского центра по изучению стратегии и тактики терроризма и радикальных идеологий (TAPSTRI), сказал, что его институт сосредоточен на пользователях праворадикальных телеграм-каналов и предупредил об их действиях ФБР.

"Когда они начинают призывать к убийствам, когда они начинают призывать к действию, а не к обмену информацией, мы их отмечаем. В некоторых каналах люди просто обмениваются информацией, однако потом речь заходит о конкретных действиях", - сказал эксперт.

Ранее "Страна" писала, что 20 января, в день инаугурации, сторонники Трампа планируют провести "Марш миллиона ополченцев", а также "Марш миллиона мучеников" - последний в честь Эшли Бэббит, американского ветерана и сторонницы Трампа, которая была смертельно ранена во время штурма Капитолия.

Напомним, после блокировки аккаунтов Дональда Трампа в Twitter и Facebook, а также отключения Parler в США стремительно набирает популярность Telegram. В воскресенье, 10 января, мессенджер стал вторым по скачиваемости приложением в стране. А вчера стало известно, что аудитория приложения всего за 72 часа выросла на 25 миллионов человек.

Ранее мы писали, что служба безопасности Конгресса предупредила законодателей о втором штурме Капитолия, который готовят сторонники Трампа в день инаугурации Байдена.